Видео: последствия аварии в КБР, где пострадали 12 человек, в том числе ребенок

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Василий Заика
Эксклюзив 21

Столкновение пассажирской «Газели» и двух легковых авто произошло в Баксанском районе республики.

Фото, видео: МЧС КБР; 5-tv.ru

Двенадцать человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения пассажирской «Газели» и двух легковых автомобилей в Кабардино-Балкарии. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, авария произошла на 31 километре федеральной трассы Прохладный — Баксан — Азау.

По предварительным данным, 23-летний водитель вазовской «Нивы» выехал на встречку и врезался в «Газель». После удара микроавтобус столкнулся c Mercedes. Водитель отечественного внедорожника пояснил автоинспекторам, что не смог верно рассчитать дистанцию во время выполнения обгона.

МЧС КБР

В результате ДТП в больницы были доставлены 12 человек, в числе которых ребенок. Один из пострадавших был отпущен домой. Водители «Газели» и Mercedes госпитализированы. Предполагаемый виновник аварии отделался легким испугом.

В ликвидации последствий ДТП были задействованы 25 человек и семь единиц техники. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео момента массового ДТП на трассе «Кавказ» в Ингушетии.

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