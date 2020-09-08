Страны НАТО проведут масштабную операцию на Крайнем Севере

Страны-участницы НАТО проведут масштабную многонациональную операцию за Северным полярным кругом. Информация об этом появилась на сайте военно-морского флота Великобритании.

Сообщается, что цель инициативы — демонстрация приверженности государств Североатлантического альянса свободного судоходства в указанном регионе. Возглавят маневры корабли Военно-морских сил королевства.

«Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе, чтобы повысить нашу готовность к действиям на Крайнем Севере и повысить устойчивость в зоне, которая имеет жизненно важное значение для интересов Великобритании», — говорится в тексте заявления.

Участие в операции за полярным кругом примут: английские фрегат типа 23 «Сазерленд» и танкер «Тайдсприн» класса «Тайд», американский миноносец типа «Арли Берк», а также норвежский фрегат «Тур Хейердал» типа «Фритьоф Нансен». Сопровождение кораблей взяла на себя патрульная авиация Дании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские истребители трижды за день сопровождали самолеты НАТО над Баренцевым морем.