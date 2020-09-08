Страны НАТО проведут масштабную операцию на Крайнем Севере
Великобритания объяснила, с какой целью союзники направятся за полярный круг.
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Фото, видео: ТАСС / Zuma; YouTube @Raul de Sousa, @Warship TV, @UK Transport Wildlife & Weather Channel; 5-tv.ru
Страны-участницы НАТО проведут масштабную многонациональную операцию за Северным полярным кругом. Информация об этом появилась на сайте военно-морского флота Великобритании.
Сообщается, что цель инициативы — демонстрация приверженности государств Североатлантического альянса свободного судоходства в указанном регионе. Возглавят маневры корабли Военно-морских сил королевства.
«Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе, чтобы повысить нашу готовность к действиям на Крайнем Севере и повысить устойчивость в зоне, которая имеет жизненно важное значение для интересов Великобритании», — говорится в тексте заявления.
Участие в операции за полярным кругом примут: английские фрегат типа 23 «Сазерленд» и танкер «Тайдсприн» класса «Тайд», американский миноносец типа «Арли Берк», а также норвежский фрегат «Тур Хейердал» типа «Фритьоф Нансен». Сопровождение кораблей взяла на себя патрульная авиация Дании.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские истребители трижды за день сопровождали самолеты НАТО над Баренцевым морем.
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