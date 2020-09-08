Российские истребители трижды за день сопровождали самолеты НАТО над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-29 не подпустил к границе РФ британский стратегический самолет-разведчик. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО), воздушную цель над нейтральными водами Баренцева моря российские средства контроля засекли 7 сентября. Поднятый в воздух МиГ-29 идентифицировал RC-135 ВВС Великобритании и сопроводил его вдоль границы, не нарушая при этом ее пределов.

«Полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - подчеркнули в НЦУО.

Отмечается, что это был третий за день иностранный самолет, который пришлось сопровождать российской военной авиации.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, министр обороны России Сергей Шойгу объяснил участившиеся случаи появления самолетов НАТО у границ нашей страны тем, что они не только проводят разведку, но и тренируются, имитируя нанесение ракетных ударов по территории Российской Федерации