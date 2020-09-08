«Важный женский орган» — главной свахе страны Розе Сябитовой удалили матку

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Валентин Черников
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Телеведущая перенесла тяжелую операцию и теперь находится на реабилитации.

«Важный женский орган» — главной свахе страны Розе Сябитовой удалили матку

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Госпитализация Розы Сябитовой завершилась операцией. Как писал 5-tv.ru, в конце августа ведущая шоу «Давай поженимся!» на несколько дней пропала из поля зрения, а затем объявилась и показала себя на больничной койке. На тот момент главная сваха страны не озвучила причину, по которой попала в медучреждение.

Теперь же теледива призналась: ей удалили опухоль в матке вместе с самим органом — настолько, как оказалось, Сябитова запустила ситуацию с женским здоровьем.

«Проблема в моей беспечности к здоровью, тем более сейчас, когда все зациклились на коронавирусе. А ведь есть и другие смертельно опасные враги. Например, те, что по женской части. И у меня была опухоль. Доброкачественная. И проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история, что пришлось удалить и важный женский орган», — цитирует ведущую сайт KP.RU.

Однако подобные операции не угрожают пациенткам и не влияют на качество жизни в дальнейшем. Врачи сказали ей, что на этот раз Сябитовой удалось избежать более серьезных последствий. Сейчас Роза находится дома на реабилитации, хорошо себя чувствует и советует дамам не повторять ее ошибку.

«Хочу предупредить всех возрастных женщин, да и молодых это тоже касается, регулярно проходите обследование! Намного легче, да и дешевле предупредить болезнь, чем устранять последствия и восстанавливать свой организм. Мне сейчас одних только лекарств прописали столько, что я их по списку пью, потому что запомнить не могу», — добавила сваха.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сябитова рассказала, как построить идеальный брак.

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