Семьям призывников выплатят пособия

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Валентин Черников
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Правительство предусмотрело выплаты для беременных жен и средства на содержания детей молодых военнослужащих.

Семьям призывников выплатят пособия

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Pogontsev

Правительство РФ выделило субвенции на выплаты семьям призывников. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU. Кабмин издал постановление о методике распределения соответствующих средств. Документом предусматриваются выплаты для беременных жен и пособия на содержание детей молодых военнослужащих.

Беременным супругам призывников полагается единовременное пособие в размере 28,5 тысячи рублей. Размер ежемесячного пособия на ребенка достигает 12,2 тысячи рублей. Как и другие социальные выплаты, эти суммы подлежат индексации.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 1 октября 2020 года военнослужащим повысят зарплату на 3%. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Прибавка коснется военнослужащих контрактной и срочной службы, призывников, сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, федеральной противоправной службы, Росгвардии, таможенных органов и начальствующий состав органов фельдъегерской связи.

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