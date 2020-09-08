Посольство РФ в Нигерии проверяет данные о захвате пиратами судна с россиянами

Российское посольство в Нигерии проверяет данные о захвате пиратами судна с россиянами. По предварительным данным, инцидент произошел в Гвинейском заливе у берегов Нигерии. По данным нигерийских СМИ, речь идет о капитане и члене экипажа рефрижераторного судна Water Phoenix, которое шло под флагом Либерии.

Отмечается, что группа неизвестных людей поднялась на борт судна и захватила моряков. Всего экипаж состоит из 18 человек: семи россиян и 11 филиппинцев. Предварительно, как сообщает ТАСС, 16 находившимся на борту удалось укрыться от похитителей. Судно в настоящий момент дрейфует.

Сообщается, что грузовое судно шло из нидерландского порта Эймейден. На данный момент посольство России в Нигерии проверяет информацию об инциденте.

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