Посольство РФ в Нигерии проверяет данные о захвате пиратами судна с россиянами

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Молодцова Анна
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По предварительным данным, группа неизвестных напала на грузовое судно в Гвинейском заливе, которое шло под флагом Либерии.

Посольство РФ в Нигерии проверяет данные о захвате пиратами судна с россиянами

Фото: ТАСС / Майстерман Семен

Российское посольство в Нигерии проверяет данные о захвате пиратами судна с россиянами. По предварительным данным, инцидент произошел в Гвинейском заливе у берегов Нигерии. По данным нигерийских СМИ, речь идет о капитане и члене экипажа рефрижераторного судна Water Phoenix, которое шло под флагом Либерии.

Отмечается, что группа неизвестных людей поднялась на борт судна и захватила моряков. Всего экипаж состоит из 18 человек: семи россиян и 11 филиппинцев. Предварительно, как сообщает ТАСС, 16 находившимся на борту удалось укрыться от похитителей. Судно в настоящий момент дрейфует.

Сообщается, что грузовое судно шло из нидерландского порта Эймейден. На данный момент посольство России в Нигерии проверяет информацию об инциденте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как капитан ВМФ прокомментировал реакцию США на появление российской подлодки у Аляски.

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