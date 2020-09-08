Известный советский и российский актер 83-летний Юрий Назаров попал в реанимацию. Информацию об этом в интервью 5-tv.ru подтвердила дочь звезды театра и кино Татьяна, рассказав подробности госпитализации.

«У него коронавирус. Сейчас все под контролем. Он в реанимации, но это все не критично, так что. Он не на ИВЛ, а на аппарате, который помогает. Легкие поражены и этот аппарат помогает. Так, все под контролем. Больница хорошая. Я разговаривала с ним сегодня утром. Все молимся ща него. Все верим в него. Он сильный у нас, бодрый духом. Все будет хорошо», — сообщила Татьяна Назарова.

По ее словам, пока преждевременно говорить о том, когда могут выписать ее отца.

«Врачи не говорят. Если что, кто и говорить, то чаще всего — врут, так как это никто не знает. У него как раз сейчас в данный момент — кризис. Сколько он продлится…. И вот после кризиса должно быть улучшение. Иначе и быть не может», — уверяет дочь известного артиста.

Татьяна Назарова также отметила, что на данный момент ее отец находится в больнице уже девятый день. Сейчас, по словам врачей, у артиста наблюдается кризисная стадия болезни.

«Он не унывает, верит в лучшее, заботится о людях, которые вокруг него, отвечал на все телефонные звонки, пока у него в реанимации не отобрали телефон. При том, что ему трудно говорить. А он говорит: „как же, все волнуются, я должен всех утешить“. Вот такой вот у меня папа», — заключила Татьяна.

За свою актерскую карьеру Юрий Назаров сыграл более чем в 260 фильмах и сериалах. Он известен своими ролями в таких картинах, как «Земля Санникова», «Демидовы», «Третий тайм» и других.

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