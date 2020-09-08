«Не могу сидеть»: Роза Сябитова рассказала о последствиях удаления матки
Телеведущая посетовала, что не проходила диагностику и запустила здоровье.
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Фото, видео: Instagram @syabitova_roza; 5-tv.ru
Телеведущая и сваха Роза Сябитова не так давно была госпитализирована в срочном порядке с подозрением на коронавирус. Анализы на COVID–19 оказались отрицательными, но врачи обнаружили у Сябитовой опухоль в матке, которую пришлось удалять вместе с самим органом.
Сейчас ведущая шоу «Давай поженимся!» находится на реабилитации в домашних условиях, а о своем самочувствии она рассказала в беседе с 5-tv.ru.
Сябитова заявила, что сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, она соблюдает все предписания врачей и пьет таблетки точно по расписанию.
«Мое здоровье позволяет, но я не утруждаюсь, ничего не поднимаю. Единственная проблема — я не могу сидеть», — поделилась знаменитость.
Несмотря на это Роза объявила, что съемки любимого шоу на «Первом канале» она все равно не пропустит, и сядет в кресло ведущей, чего бы ей это ни стоило.
«Можно только стоять и ходить, но дети нашли очень хорошую ортопедическую подушку, буду сидеть на ней», — сказала сваха.
Сябитова посетовала, что долгое время игнорировала проблему, что и привело к печальным последствиям. Она предостерегла всех женщин от повторения ее судьбы и посоветовала обращаться к специалистам не только за лечением, но и за своевременной диагностикой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Роза Сябитова вспомнила о «нищенском» периоде своей жизни.
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