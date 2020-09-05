«Какой пафос»: Вера Брежнева надела пальто из денег — фото

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Татьяна Меркер
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Певица показала сценический костюм, в котором блистала в клипе другого известного исполнителя.

Фото, видео: Instagram @ververa

Певица Вера Брежнева считается секс-символом эстрады и часто украшает собой обложки мужских журналов. Чтобы оставаться одной из самых желанных исполнительниц, ей не нужны откровенные наряды и вызывающий макияж, фанаты любят ее за другое. Но последний наряд Брежневой действительно привлек внимание поклонников.

В своем микроблоге Вера опубликовала снимок себя в короткой юбке и топе с камнями. На шее Брежневой красовалось ожерелье «как-то самое в Титанике», сообщила певица. А главным элементом образа стала накидка, полностью сотканная из купюр.

«У кого-то есть денежное дерево, а у кого-то денежное пальто», — подписала фотографию певица.

Instagram @ververa

После увиденного снимка фолловеры артистки разделились на два лагеря. Одни как всегда восторгались певицей и хвалили ее точеную фигурку. Вторые же нашли образ чересчур вычурным и пошлым.

«Вера, ты как всегда на миллион!»

«Бесценна, как это пальто»

«Шуба из денег? Какой пафос»

«Напомнило Гагу с ее мясным платьем», — написали в комментариях поклонники.

Фотография была сделана за кадром съемок нового клипа певца MONATIK. Пальто из купюр сшили на заказ специально для участия Веры в видеоролике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Брежнева задумалась о ребенке от Константина Меладзе.

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