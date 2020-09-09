Традиционной прямой линии с Владимиром Путиным в 2020 году не будет

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 164

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Традиционной прямой линии с Владимиром Путиным в 2020 году не будет

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По словам Пескова, элементы прямой линии планируется добавить в большую пресс-конференцию Владимира Путина в декабре 2020 года, поскольку, безусловно, главе РФ важно получить обратную связь от жителей различных регионов страны.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
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