Традиционной прямой линии с Владимиром Путиным в 2020 году не будет

Традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По словам Пескова, элементы прямой линии планируется добавить в большую пресс-конференцию Владимира Путина в декабре 2020 года, поскольку, безусловно, главе РФ важно получить обратную связь от жителей различных регионов страны.