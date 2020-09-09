Традиционной прямой линии с Владимиром Путиным в 2020 году не будет
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
По словам Пескова, элементы прямой линии планируется добавить в большую пресс-конференцию Владимира Путина в декабре 2020 года, поскольку, безусловно, главе РФ важно получить обратную связь от жителей различных регионов страны.
- 9 сент
- Почему не будет в этом году прямой линии с Владимиром Путиным
- 18 мая
- Песков ответил на вопрос, состоится ли «Прямая линия с Владимиром Путиным»
- 5 дек
- Ветеран поблагодарил Путина за приглашение на парад Победы
- 3 июл
- Путин выслушал первые отчеты правительства по поручениям после «Прямой линии»
- 2 июл
- Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми с 2020 года
- 24 июн
- «Вводили в заблуждение»: Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
- 23 июн
- «Больше ничего не терял»: Песков о помощнике потерявшем записку Путину
- 23 июн
- Видео: Стало известно содержание записки, о потере которой рассказал Путин
- 23 июн
- Без права на лекарства: только в 7 регионах России закупаются жизненно важные лекарства
- 23 июн
- «Прямая линия — 2019»: Последняя надежда для одних, руководство к действию для других
Читайте также
88%
0.37 89.74
0.26
Нашли ошибку?