Фото: Глюкоза назвала Успенскую куклой — подписчики согласились
Известная исполнительница русского шансона поделилась с фанатами свежими снимками. Певица Глюкоза сравнила ее с куклой, но пользователи не так поняли артистку.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official
Любовь Успенская разместила фото в Instagram вместе с певцом Леваном Кбилашвили, а также выложила несколько постановочных снимков. Исполнительница Глюкоза хотела сделать комплимент своей подруге и назвала ее «куклой», однако подписчики артистки неоднозначно восприняли этот комментарий, сообщает «Экономика сегодня».
Многие фанаты Успенской решили, что Глюкоза намекнула на искусственные черты лица певицы и посмеялись, что кукла — резиновая.
На фотографиях звезда шансона предстала с маскирующим неровности кожи макияжем и пышной прической.
«Собираемся на день рождения нашего друга», — подписала публикацию артистка.
В комментариях пользователи отметили, что 66-летняя певица чересчур увлеклась пластическими операциями.
«Кукла фаянсовая»;
«Возраст ничем не скроешь. Жаль, но это факт»;
«Что с лицом? Скоро взорвется!» — написали подписчики.
Также фолловеры прокомментировали вероятные отношения Успенской с 29-летним певцом Леваном Кбилашвили.
«Сколько женщине для счастья нужно? Мужик молодой и все! Завидуйте молча, все у нее есть»;
«Это очередной хахаль? Да-а-а. Мне тебя жаль. Так и жизнь прошла»;
«Молодой человек слишком молод для того, чтобы Любовь была счастлива! Много боли принесет, жаль ее, только с дочерью проблемы отшумели», — отметили фанаты певицы.
Предположения о романе исполнительницы шансона с участником шоу «Голос. Перезагрузка 7 сезон», который младшее ее на 39 лет, появились этой весной. Артисты не дают однозначного ответа, состоят ли они в отношениях, или нет, но признают, что души не чают в творческой составляющей друг друга.
«Я влюблена в этот голос… Когда я стою на сцене с талантами или снимаюсь в клипе с мужчиной, должен быть момент влюбленности. Если ты не влюблен, в это не поверит народ», — рассказала Успенская в одном из интервью.
Певица Любовь Успенская была замужем четыре раза. От последнего мужа у артистки родилась дочь Татьяна. Она старше протеже певицы на два года.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочь Любови Успенской опубликовала архивное фото матери до проведения пластических операций.
Читайте также
88%
-0.29 89.04
-0.10
Нашли ошибку?