Любовь Успенская разместила фото в Instagram вместе с певцом Леваном Кбилашвили, а также выложила несколько постановочных снимков. Исполнительница Глюкоза хотела сделать комплимент своей подруге и назвала ее «куклой», однако подписчики артистки неоднозначно восприняли этот комментарий, сообщает «Экономика сегодня».

Многие фанаты Успенской решили, что Глюкоза намекнула на искусственные черты лица певицы и посмеялись, что кукла — резиновая.

На фотографиях звезда шансона предстала с маскирующим неровности кожи макияжем и пышной прической.

«Собираемся на день рождения нашего друга», — подписала публикацию артистка.

Instagram @uspenskayalubov_official

В комментариях пользователи отметили, что 66-летняя певица чересчур увлеклась пластическими операциями.

«Кукла фаянсовая»;

«Возраст ничем не скроешь. Жаль, но это факт»;

«Что с лицом? Скоро взорвется!» — написали подписчики.

Также фолловеры прокомментировали вероятные отношения Успенской с 29-летним певцом Леваном Кбилашвили.

«Сколько женщине для счастья нужно? Мужик молодой и все! Завидуйте молча, все у нее есть»;

«Это очередной хахаль? Да-а-а. Мне тебя жаль. Так и жизнь прошла»;

«Молодой человек слишком молод для того, чтобы Любовь была счастлива! Много боли принесет, жаль ее, только с дочерью проблемы отшумели», — отметили фанаты певицы.

Instagram @uspenskayalubov_official

Предположения о романе исполнительницы шансона с участником шоу «Голос. Перезагрузка 7 сезон», который младшее ее на 39 лет, появились этой весной. Артисты не дают однозначного ответа, состоят ли они в отношениях, или нет, но признают, что души не чают в творческой составляющей друг друга.

«Я влюблена в этот голос… Когда я стою на сцене с талантами или снимаюсь в клипе с мужчиной, должен быть момент влюбленности. Если ты не влюблен, в это не поверит народ», — рассказала Успенская в одном из интервью.

Певица Любовь Успенская была замужем четыре раза. От последнего мужа у артистки родилась дочь Татьяна. Она старше протеже певицы на два года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочь Любови Успенской опубликовала архивное фото матери до проведения пластических операций.