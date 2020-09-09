Жене Ефремова стало плохо во время оглашения приговора
Следствие по делу о смертельном ДТП продолжалось в течении двух месяцев.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Жене Михаила Ефремова Софье Кругликовой стало плохо в зале заседания после того, как она услышала оглашенный приговор, сообщает радио «Комсомольская правда».
Близкие и друзья актера до последнего рассчитывали, что приговор будет мягким. Однако Пресненский суд Москвы приговорил звезду к восьми годам колонии. Услышав соответствующий вердикт, супруга Ефремова побледнела и даже пошатнулась. На протяжении всего заседания она заметно нервничала и не смогла справиться с эмоциями. От переживаний ей стало дурно. Прийти в себя Кругликова смогла только выйдя на улицу. Женщина с трудом сдерживала слезы.
Поддержать известного актера в зал суда также пришли именитые друзья — Гарик Сукачев и Иван Охлобыстин.
Михаила Ефремова признали виновным в ДТП, приведшим к смерти курьера Сергея Захарова. 8 июля артист, будучи в состоянии = алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в движущийся автомобиль. Второй участник аварии скончался в больнице от полученных травм.
Ранее 5-tv.ru сообщил, в какую сумму Ефремову обошлись услуги адвоката Эльмана Пашаева.
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