Жене Ефремова стало плохо во время оглашения приговора

Жене Михаила Ефремова Софье Кругликовой стало плохо в зале заседания после того, как она услышала оглашенный приговор, сообщает радио «Комсомольская правда».

Близкие и друзья актера до последнего рассчитывали, что приговор будет мягким. Однако Пресненский суд Москвы приговорил звезду к восьми годам колонии. Услышав соответствующий вердикт, супруга Ефремова побледнела и даже пошатнулась. На протяжении всего заседания она заметно нервничала и не смогла справиться с эмоциями. От переживаний ей стало дурно. Прийти в себя Кругликова смогла только выйдя на улицу. Женщина с трудом сдерживала слезы.

Поддержать известного актера в зал суда также пришли именитые друзья — Гарик Сукачев и Иван Охлобыстин.

Михаила Ефремова признали виновным в ДТП, приведшим к смерти курьера Сергея Захарова. 8 июля артист, будучи в состоянии = алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в движущийся автомобиль. Второй участник аварии скончался в больнице от полученных травм.

Ранее 5-tv.ru сообщил, в какую сумму Ефремову обошлись услуги адвоката Эльмана Пашаева.