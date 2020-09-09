Александр Кокорин перейдет в итальянскую «Рому»?
Европейский футбольный клуб уже запросил информацию по российскому игроку.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru
Скандально известный нападающий Александр Кокорин может отправиться в итальянскую "Рому". Легендарный клуб уже запросил информацию по российскому игроку, правда детали возможного трансфера пока не раскрываются.
Форвард перешел в «Спартак» второго августа. Будучи игроком петербургского "Зенита", половину прошлого сезона провел в "Сочи" на правах аренды. С новой командой участия в матчах пока не принимал из-за травмы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор «Спартака» прокомментировал возможный переход Кокорина в «Рому».
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