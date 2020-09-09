Россияне стали массово отказываться от банковских карт

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Валентин Черников
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В 2020 году число используемых депозитных и кредитных карт снизилось до рекордной отметки.

Россияне стали массово отказываться от банковских карт

Фото: www.globallookpress.com / Torsten Becker

Центробанк отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт. Об этом сообщает РИА Новости. По данным регулятора, во втором квартале 2020 года число используемого «пластика» сократилось на рекордный за последние пять лет показатель — 4,5 миллиона единиц или на 2,3%.

Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году. Тогда количество используемых россиянами дебетовых и кредитных карт упало на четыре миллиона единиц.

Эксперты объясняют сокращение числа карт введением ограничительных мер в экономике на фоне пандемии, в частности — ужесточение правил выдачи банками кредиток. На ситуацию помимо того повлияло насыщение рынка картами. В среднем на одного трудоспособного россиянина приходится две-три карты, и он не стремится приобретать еще. К тому же, иметь большое количество карт в бумажнике не выгодно, поскольку банки взимают комиссии за их обслуживание.

Тенденция к сокращению числа карт наблюдается и со стороны банков. Их выпуск требует значительных затрат. Поэтому кредитные организации стараются выдавать их тем, кто предположительно будет ими пользоваться.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянам могут запретить брать кредит на первоначальный взнос по ипотеке.

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