Паводок после тайфуна грозит затопить три острова в Хабаровске
Прогноз синоптиков неутешительный — паводок в ближайшие дни будет усиливаться.
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Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru
Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в нескольких районах Приморского края после прохождения тайфуна «Хайшен». За ночь вторника в регионе выпало от 20 до 90 миллиметров осадков. Без света остались более шести тысяч человек.
В Уссурийске уровень воды в реке Раздольной за сутки вырос на 2,5 метра. Размыты дороги к четырем поселкам. На трассах круглосуточно дежурят спасатели. Для местных жителей организовали лодочные переправы.
Паводок грозит и Хабаровску. Вода в реке Амур поднялась на полметра и грозит затопить три острова. Прогноз синоптиков неутешительный — паводок в ближайшие дни будет усиливаться. Регион все еще находится во власти циклона.
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