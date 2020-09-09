Паводок после тайфуна грозит затопить три острова в Хабаровске

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Прогноз синоптиков неутешительный — паводок в ближайшие дни будет усиливаться.

Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru

Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в нескольких районах Приморского края после прохождения тайфуна «Хайшен». За ночь вторника в регионе выпало от 20 до 90 миллиметров осадков. Без света остались более шести тысяч человек.

В Уссурийске уровень воды в реке Раздольной за сутки вырос на 2,5 метра. Размыты дороги к четырем поселкам. На трассах круглосуточно дежурят спасатели. Для местных жителей организовали лодочные переправы.

Паводок грозит и Хабаровску. Вода в реке Амур поднялась на полметра и грозит затопить три острова. Прогноз синоптиков неутешительный — паводок в ближайшие дни будет усиливаться. Регион все еще находится во власти циклона.

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