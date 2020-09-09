Безработным россиянам выплатят по три тысячи рублей на каждого ребенка

Безработным россиянам в сентябре выплатят по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте российского правительства.

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить три тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка», — говорится в сообщении Кабмина.

Отмечается, что дотация является одной из мер поддержки в условиях распространения коронавируса. Дополнительную выплату получат порядка 2,8 миллиона россиян, признанных безработными в установленном порядке.

На эти цели из федерального бюджета выделено 8,5 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семьям призывников выплатят пособия.