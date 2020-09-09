Кремль отреагировал на приговор Михаилу Ефремову

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Татьяна Меркер
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Актера признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Кремль отреагировал на приговор Михаилу Ефремову

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

После череды резонансных адвокатских заявлений, обвинений, обсуждений и пересмотров дела Пресненский суд Москвы наконец вынес приговор артисту Михаилу Ефремову, который устроил ДТП, повлекшее смерть другого водителя.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами ответил на вопрос, как Кремль относится к решению суда по делу Ефремова и считает ли наказание справедливым.

«Мы не комментируем решения судов», — отрезал Песков.

После вынесения приговора многие звездные коллеги актера вступились за него, среди них: Алексей Панин, Любовь Успенская, Иван Охлобыстин. Последний даже обратился к президенту страны с просьбой помиловать народного артиста.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, также на три года лишил водительских прав и обязал выплатить старшему сыну потерпевшего 800 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько обошлись Ефремову услуги адвоката.

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