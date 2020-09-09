Кремль отреагировал на приговор Михаилу Ефремову
Актера признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к восьми годам колонии общего режима.
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
После череды резонансных адвокатских заявлений, обвинений, обсуждений и пересмотров дела Пресненский суд Москвы наконец вынес приговор артисту Михаилу Ефремову, который устроил ДТП, повлекшее смерть другого водителя.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами ответил на вопрос, как Кремль относится к решению суда по делу Ефремова и считает ли наказание справедливым.
«Мы не комментируем решения судов», — отрезал Песков.
После вынесения приговора многие звездные коллеги актера вступились за него, среди них: Алексей Панин, Любовь Успенская, Иван Охлобыстин. Последний даже обратился к президенту страны с просьбой помиловать народного артиста.
Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, также на три года лишил водительских прав и обязал выплатить старшему сыну потерпевшего 800 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько обошлись Ефремову услуги адвоката.
- 9 сент
- Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его адвокатских услуг
- 9 сент
- «Переживает и плачет»: Успенская не сдержала слез после приговора Ефремову
- 9 сент
- Театр одного актера: как юристы и знаменитости оценили стратегию защиты Ефремова
- 9 сент
- Жене Ефремова стало плохо во время оглашения приговора
- 9 сент
- Собчак обвинила Пашаева в суровом приговоре Ефремову
- 9 сент
- «Что творит Пашаев — это за пределами»: Во сколько обошлись Ефремову услуги адвоката?
- 9 сент
- Пообещал прочитать пьесу и плотно поужинал: Как прошел первый вечер Ефремова в СИЗО
- 9 сент
- Защита потерпевших хочет добиться привлечения к ответственности свидетелей по делу Ефремова
- 8 сент
- Смерть или спасение? Почему решение суда помогло Ефремову сохранить жизнь
- 8 сент
- Защита Ефремова, получившего 8 лет колонии, обжаловала приговор суда
Читайте также
88%
0.37 89.74
0.26
Нашли ошибку?