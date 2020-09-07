Психолог Вячеслав Немцов в интервью для издания iReactor объяснил, почему экранная семья знаменитого артиста Бориса Клюева, сыгравшего деда в сериале "Воронины", не проводила его в последний путь. Из коллег звезды по фильму на похоронах были только актеры Станислав Дужников и Екатерина Волкова, исполнившие роли его старшего сына и невестки. Последняя к тому же очень эмоционально написала о смерти старшего коллеги у себя в блоге.

Экранной супруги, младшего сына и второй невестки — актеров Анны Фроловцевой, Георгия Дронова и Юлии Куварзиной — на церемонии прощания не было. Специалист по работе с тревожными состояниями, страхами и паническими атаками Вячеслав Немцов пояснил, что во всем виноваты старые конфликты и обиды.

«Они заняли детскую позицию. Но я считаю, что самое главное — это внутренние и внешние противоречия, которые при жизни выливались в конфликты, либо привели к каким-то разногласиям. <...> Это психологические травмы, которые внутри нас сидят еще с детства. Они мешают нам быть такими, какие мы есть, быть адекватными. Когда мы даже осознаем, что так делать нельзя, но включается какой-то триггер, и мы опять делаем то же самое», — отметил экспперт.

Еще одной возможной причиной отсутствия сериальных родственников Немцов считает пандемию коронавируса. Некоторые до сих пор стараются избегать большого скопления людей. Хотя в данной ситуации — маловероятно.

Актер Борис Клюев умер после долгой борьбы с онкологией 1 сентября. С 2009 по 2019 годы он играл одну из главных ролей в ситкоме «Воронины», ремейке американского шоу «Все любят Реймонда».

Ранее 5-tv.ru писал, как прошло прощание с Борисом Клюевым в Москве.