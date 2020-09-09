«Нет слов»: Азиза отменила свадьбу из-за неверности жениха
Знаменитость отказывается говорить о тяжелом разрыве с возлюбленным.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Накануне свадьбы певицы Азизы с бизнесменом Давидом Григоряном жениха застукали в компании молодой спутницы, сообщает «Собеседник». Григорян недвусмысленно общался с участницей скандального телепроекта «Дом-2».
Неверность возлюбленного стала для Азизы настоящим ударом, что заставило ее отменить свадьбу. Сама певица пока не в силах говорить о произошедшем, сказала она в беседе с 5-tv.ru.
«Нет на это никаких слов, нет комментариев. Не хочу на эту тему говорить», — отрезала звезда.
Последние месяцы эстрадная певица усердно готовилась к празднованию свадьбы. Пригласила 600 гостей, среди которых много знаменитостей, в том числе политиков и спортсменов. Яства на свадебный стол должны были готовить в Узбекистане, и доставлять манты и плов спецрейсом.
Особое внимание и финансовые вложения были уделены свадебному платью, которое украсили камнями Сваровски. Наряд общим весом около 60 килограммов и стоимостью в 11 миллионов рублей готовила модный дизайнер Аника Керимова.
В прошлом году Азиза почти узаконила свои отношения с композитором Олегом Бескровным, но свадьба также не состоялась. В тот раз из-за самой Азизы, певица просто передумала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в эфире федерального канала Азиза обвинила покойного артиста Игоря Талькова в том, что тот занимался сутенерством, а после выиграла суд с его супругой.
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