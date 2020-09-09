«Нет слов»: Азиза отменила свадьбу из-за неверности жениха

Накануне свадьбы певицы Азизы с бизнесменом Давидом Григоряном жениха застукали в компании молодой спутницы, сообщает «Собеседник». Григорян недвусмысленно общался с участницей скандального телепроекта «Дом-2».

Неверность возлюбленного стала для Азизы настоящим ударом, что заставило ее отменить свадьбу. Сама певица пока не в силах говорить о произошедшем, сказала она в беседе с 5-tv.ru.

«Нет на это никаких слов, нет комментариев. Не хочу на эту тему говорить», — отрезала звезда.

Последние месяцы эстрадная певица усердно готовилась к празднованию свадьбы. Пригласила 600 гостей, среди которых много знаменитостей, в том числе политиков и спортсменов. Яства на свадебный стол должны были готовить в Узбекистане, и доставлять манты и плов спецрейсом.

Особое внимание и финансовые вложения были уделены свадебному платью, которое украсили камнями Сваровски. Наряд общим весом около 60 килограммов и стоимостью в 11 миллионов рублей готовила модный дизайнер Аника Керимова.

В прошлом году Азиза почти узаконила свои отношения с композитором Олегом Бескровным, но свадьба также не состоялась. В тот раз из-за самой Азизы, певица просто передумала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в эфире федерального канала Азиза обвинила покойного артиста Игоря Талькова в том, что тот занимался сутенерством, а после выиграла суд с его супругой.