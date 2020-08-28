Останкинский районный суд вынес решение по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации музыканта Игоря Талькова. Иск о клевете подавала его супруга Татьяна Талькова в адрес певицы Азизы, ее сестры Гульнары и Первого канала с требованием выплатить миллион рублей компенсации.

Причиной для заявления в суд жена покойного музыканта посчитала заявление Азизы, что музыкант якобы занимался сутенерством, а однажды даже пытался отвезти ее на интимное свидание к криминальному авторитету. После отказа знакомиться с авторитетом, Тальков якобы оставил молодую девушку ночью в лесу, а сам уехал.

После победы в суде звездный адвокат Сергей Жорин в интервью 5-tv.ru рассказал, что иск Тальковой носил «больше эмоциональный характер, нежели юридический».

Кроме того, по словам Жорина, истцы выдвигали нелепые требования и несколько раз меняли выдвинутые обвинения.

«В одной из версий искового заявления истцы просили суд признать несоответствующей действительности фразу Азизы, что „мужчины ее хотели“. Это, конечно же, абсурд. Имеется ввиду такое требование — абсурд», — заявил Сергей Жорин.

В ходе судебного процесса выяснилось, что истцов по большей мере оскорбил факт того, что они не были приглашены на съемки телепередачи об Игоре Тальковом на Первом канале. Спорно также заявление одного из истцов о том, что Игорь Тальков является «мучеником», и распространенные клевету в его адрес можно считать «оскорблением чувств верующих».

Тем не менее, суд счел, что в действиях ответчиков не было ничего незаконного и отказал в иске вдовы Игоря Талькова в полном объеме. Решение в полной форме будет готово в течение двух недель и у истцов будет месяц на подачу апелляционной жалобы.

Представитель семьи музыканта Ирина Красильникова после проигрыша в суде с Азизой эмоционально объявила, что «ни один из их аргументов судья не рассматривал», о чем ранее сообщал 5-tv.ru. Также представитель Тальковых заявила о намерении обжаловать решение и добиться удовлетворения иска о клевете в адрес покойного музыканта.