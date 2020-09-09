В Кургане задержан подозреваемый в подготовке покушения на местного губернатора

Подозреваемый в покушении на губернатора Курганской области Вадима Шумкова задержан в столице региона. Как стало известно 5-tv.ru от собственного источника, инцидент произошел еще на прошлой неделе. Правоохранители остановили на улице мужчину, у которого при досмотре были обнаружены автомат Калашникова с полным рожком и пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

В ходе оперативных мероприятий было исследовано содержимое смартфонов предполагаемого злоумышленника. Судя по информации из его поисковых запросов, следует, что он осуществлял масштабную слежку за губернатором Курганской области. Следователи склонны считать, что мужчина готовил покушение на Вадима Шумкова. В настоящее время местное управление МВД проводит проверку.

Делом заинтересовались сотрудники Следственного комитета и ФСБ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК предъявил обвинение экс-губернатору Фургалу в организации убийства.