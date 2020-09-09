Впечатляющие кадры: в Торонто молния несколько раз ударила в шпиль телебашни

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Алиса Маркова
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Невероятная видеозапись напомнила пользователям сети сцену из фантастического фильма.

Фото, видео: www.globallookpress / Oskar Eyb; Twitter / @jennchar_author, @colie_stevenson

Молния несколько раз ударила в шпиль телебашни Си-Эн Тауэр в Торонто. Здание является одним из символов столицы Канады, будучи самым высоким свободно стоящим сооружением в Западном полушарии.

К счастью, телебашня полностью оборудована системой защиты от электрических разрядов: в среднем ей достается по 75 ударов молнии в год. В провинции Онтарио, где расположена столица Канады, подобное светопреставление наблюдают впервые.

По словам Марка Робинсона, профессионального «охотника за молниями», на одном из участков между городами Уинсор и Гамильтоном зафиксировано почти 20 ударов!

Ранее 5-tv.ru рассказал о буйстве стихии в Калифорнии, где объяты огнем порядка 900 гектаров леса.

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