Впечатляющие кадры: в Торонто молния несколько раз ударила в шпиль телебашни

Молния несколько раз ударила в шпиль телебашни Си-Эн Тауэр в Торонто. Здание является одним из символов столицы Канады, будучи самым высоким свободно стоящим сооружением в Западном полушарии.

К счастью, телебашня полностью оборудована системой защиты от электрических разрядов: в среднем ей достается по 75 ударов молнии в год. В провинции Онтарио, где расположена столица Канады, подобное светопреставление наблюдают впервые.

По словам Марка Робинсона, профессионального «охотника за молниями», на одном из участков между городами Уинсор и Гамильтоном зафиксировано почти 20 ударов!

Ранее 5-tv.ru рассказал о буйстве стихии в Калифорнии, где объяты огнем порядка 900 гектаров леса.