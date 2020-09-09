«Бронхит побежден!» — Диму Билана выписали из больницы
Певец поблагодарил всех неравнодушных за поддержку во время лечения.
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Фото, видео: Instagram @bilanofficial
О госпитализации с подозрением на коронавирус певец Дмитрий Билан сообщил 27 августа, тогда врачи сделали все необходимые анализы и не обнаружили COVID-19. У певца выявили бронхит и небольшое воспаление легких.
Билан оставался в больнице до сегодняшнего дня, соблюдал все распоряжения врачей, пил таблетки, регулярно измерял температуру и пил овсяный отвар на завтрак, обед и ужин, о чем рассказывал фанатам.
Болезнь отступила, и Билана наконец выписали из лечебницы, информацией о чем он радостно поделился с аудиторией своего Instagram-профиля.
«Ура! Бронхит побежден. Спасибо за поддержку, друзья!», — написал выздоровевший певец.
Поклонники обрадовались позитивным новостям, в очередной раз пожелали кумиру крепкого здоровья, попросили Дмитрия беречь себя.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан, находясь в эмоционально-нестабильном состоянии из-за болезни, артист пожаловался на тяжелую жизнь и нагрубил хейтерам.
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