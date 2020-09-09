«Бронхит побежден!» — Диму Билана выписали из больницы

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Татьяна Меркер
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Певец поблагодарил всех неравнодушных за поддержку во время лечения.

Фото, видео: Instagram @bilanofficial

О госпитализации с подозрением на коронавирус певец Дмитрий Билан сообщил 27 августа, тогда врачи сделали все необходимые анализы и не обнаружили COVID-19. У певца выявили бронхит и небольшое воспаление легких.

Билан оставался в больнице до сегодняшнего дня, соблюдал все распоряжения врачей, пил таблетки, регулярно измерял температуру и пил овсяный отвар на завтрак, обед и ужин, о чем рассказывал фанатам.

Болезнь отступила, и Билана наконец выписали из лечебницы, информацией о чем он радостно поделился с аудиторией своего Instagram-профиля.

«Ура! Бронхит побежден. Спасибо за поддержку, друзья!», — написал выздоровевший певец.

Instagram @bilanofficial

Поклонники обрадовались позитивным новостям, в очередной раз пожелали кумиру крепкого здоровья, попросили Дмитрия беречь себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан, находясь в эмоционально-нестабильном состоянии из-за болезни, артист пожаловался на тяжелую жизнь и нагрубил хейтерам.

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