Утверждено пособие для безработных родителей в сентябре
Известно, что выплаты получат два миллиона 800 тысяч граждан.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /via www.imago-images.de; 5-tv.ru
Безработные родители в сентябре получат по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Такое решение принято правительством в качестве дополнительной меры поддержки семей в условиях пандемии. Как сказано в документе, выплаты получат два миллиона 800 тысяч граждан.
Именно столько сейчас безработных, имеющих детей. Из федерального бюджета на эти цели выделено восемь с половиной миллиардов.
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