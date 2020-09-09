Утверждено пособие для безработных родителей в сентябре

Безработные родители в сентябре получат по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Такое решение принято правительством в качестве дополнительной меры поддержки семей в условиях пандемии. Как сказано в документе, выплаты получат два миллиона 800 тысяч граждан.

Именно столько сейчас безработных, имеющих детей. Из федерального бюджета на эти цели выделено восемь с половиной миллиардов.