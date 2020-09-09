«Мы не можем быть счастливее»: Алек Болдуин стал отцом в шестой раз

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Молодцова Анна
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Радостную новость сообщила супруга 62-летнего актера.

Фото, видео: EPA / JOHN G. MABANGLO, Instagram @hilariabaldwin

Американский актер Алек Болдуин испытал счастье отцовства в шестой раз подряд. Радостной новостью поделилась его супруга Хилария. На своей странице в Instagram девушка выложила фото, на котором счастливая чета запечатлена с новорожденным. В подписи к посту Хилария отметила, что их малыш — «идеальный».

«Мы не можем быть счастливее», — поведала она подписчикам.

Instagram @hilariabaldwin

Имя для малыша 36-летняя супруга актера пока не выбрала. Подписчики Хиларии со всех частей света поздравляют счастливых родителей и желают здоровья новорожденному.

Для Хиларии Болдуин это пятый ребенок. До его рождения она перенесла два выкидыша. У 62-летнего актера же, помимо детей от нынешней супруги, есть 24-летняя дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Евгений Стычкин станет отцом в пятый раз.

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