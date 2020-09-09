Квалификационная комиссия признала нарушения Кодекса этики адвокатом Ефремова
Об этом сообщил источник в юридических кругах.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания пришла к выводу, что адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в юридических кругах.
Отмечается, что нарушения правозащитника, представляющие интересы обвиняемого, связаны с публичной активностью.
Сам Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам лишения свободы, согласно решению Пресненского суда Москвы, выразил недовольство качеством оказания услуг Пашаева и заявил, что адвокат ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции. В свою очередь защитник потерпевших Александр Добровинский также ранее раскритиковал стратегию Пашаева, отметив, что Ефремову следовало признаться в содеянном.
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