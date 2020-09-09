Квалификационная комиссия признала нарушения Кодекса этики адвокатом Ефремова

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Карина Бернтгольц
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Об этом сообщил источник в юридических кругах.

Квалификационная комиссия признала нарушения Кодекса этики адвокатом Ефремова

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания пришла к выводу, что адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в юридических кругах.

Отмечается, что нарушения правозащитника, представляющие интересы обвиняемого, связаны с публичной активностью.

Сам Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам лишения свободы, согласно решению Пресненского суда Москвы, выразил недовольство качеством оказания услуг Пашаева и заявил, что адвокат ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции. В свою очередь защитник потерпевших Александр Добровинский также ранее раскритиковал стратегию Пашаева, отметив, что Ефремову следовало признаться в содеянном.

Михаил Ефремов 8 июня стал виновником ДТП в Москве, приведшего к смерти по неосторожности. Автомобиль артиста, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, выскочил на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний курьер Сергей Захаров. В это время тот как раз возвращался домой, отработав последний заказ. От полученных в результате столкновения травм мужчина скончался в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы. После оглашения приговора Михаилу Ефремову, актера увезли в пятый следственный изолятор на севере Москвы.

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