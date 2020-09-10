🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 10 сентября, Луна продолжает находиться в знаке Близнецов. Самое время строить планы на будущее и решать важные вопросы на работе и дома — все будет получаться буквально играючи.

♈ Овен

Овны, не всем удается получать удовольствие от своей работы. Однако оплату счетов еще никто не отменял. Если вы сможете рационально подойти к планированию своего свободного времени, то начнет находиться время и на любимые увлечения.

Космический совет: расставьте свои приоритеты.

♉ Телец

Тельцы, не нужно ждать выходных или отпуска, чтобы дать себе немного отдохнуть. Попробуйте отключить гаджеты, посидеть молча и насладиться происходящим в данный конкретный момент времени. Такое очищение сознания помогает неплохо расставить приоритеты. А если вы в данный период жизни остро нуждаетесь в деньгах, то можно обратиться за помощью к ближайшим родственникам.

Космический совет: прислушайтесь к тишине.

♊ Близнецы

Близнецы, после любого печального события и расставания рано или поздно становится легче. И вы это уже могли заметить сами. Если вы в данный момент находитесь в эпицентре какого-то серьезного конфликта, то знайте, что совсем скоро он закончится в вашу пользу. Главное — отказаться от поверхностного суждения и опираться только на факты, доказывая свою правоту.

Космический совет: время лечит.

♋ Рак

Раки, сейчас — то самое время! Если вы давно хотели что-то изменить, открыть собственное дело, начать важный проект, то Вселенная подает знаки, что пора начинать. Не пренебрегайте советами, которые можно получить у знающих людей, родных, друзей и близких, если это поможет вашему плану осуществиться.

Космический совет: пора действовать.

♌ Лев