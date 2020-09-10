🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

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Василий Заика
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Сегодня, 10 сентября, убывающая Луна в Близнецах способствует быстрому и энергичному выполнению задач. Самое время играть на бирже или сделать мудрый выбор в сфере финансов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня, 10 сентября, Луна продолжает находиться в знаке Близнецов. Самое время строить планы на будущее и решать важные вопросы на работе и дома — все будет получаться буквально играючи.

♈ Овен

Овны, не всем удается получать удовольствие от своей работы. Однако оплату счетов еще никто не отменял. Если вы сможете рационально подойти к планированию своего свободного времени, то начнет находиться время и на любимые увлечения.

Космический совет: расставьте свои приоритеты.

♉ Телец

Тельцы, не нужно ждать выходных или отпуска, чтобы дать себе немного отдохнуть. Попробуйте отключить гаджеты, посидеть молча и насладиться происходящим в данный конкретный момент времени. Такое очищение сознания помогает неплохо расставить приоритеты. А если вы в данный период жизни остро нуждаетесь в деньгах, то можно обратиться за помощью к ближайшим родственникам.

Космический совет: прислушайтесь к тишине.

♊ Близнецы

Близнецы, после любого печального события и расставания рано или поздно становится легче. И вы это уже могли заметить сами. Если вы в данный момент находитесь в эпицентре какого-то серьезного конфликта, то знайте, что совсем скоро он закончится в вашу пользу. Главное — отказаться от поверхностного суждения и опираться только на факты, доказывая свою правоту.

Космический совет: время лечит.

♋ Рак

Раки, сейчас — то самое время! Если вы давно хотели что-то изменить, открыть собственное дело, начать важный проект, то Вселенная подает знаки, что пора начинать. Не пренебрегайте советами, которые можно получить у знающих людей, родных, друзей и близких, если это поможет вашему плану осуществиться.

Космический совет: пора действовать.

♌ Лев

Львы, ваша творческая нотка звучит особенно четко и громко! Это значит, что пора заняться любимым хобби, креативно подойти к решению рабочей задачи или задуматься о нововведениях в собственный бизнес. Может быть, придется обратиться к кому-то молодому и уверенному, чтобы решиться на это, а может, вы все сумеете и сами?

Космический совет: пришло время для творчества.

♍ Дева

Девы, нам всем иногда нужна помощь. Если ваш разум не выдерживает нагрузки, то следует обратиться к специалисту, попросить поддержки у родных и друзей, рассказать им о своих проблемах. Нет ничего постыдного во временной слабости. Кроме того, кто-то из ваших близких уже давно ждет, чтобы вы ему доверились, а он смог помочь.

Космический совет: вам хватит внутренней силы, чтобы победить.

♎ Весы

За поворотом вашего жизненного пути притаилась любовь, дорогие Весы. Если вы были одиноки уже какое-то время, то не ищите вторую половинку среди новых знакомых. Скорее всего ваш избранник давно уже рядом — любит вас преданно и без всякой на то причины, просто за то, что вы есть.

Космический совет: ждите стрелы Купидона в свой адрес.

♏ Скорпион

Скорпионы, вам пора научиться работать над своим телом, а не против него. Если спорт продолжает вызывать у вас отвращение, то попробуйте начать с малого. Йога, легкая разминка, танцы, растяжка — постепенно вы начнете получать от этого удовольствие.

Космический совет: нужно взять под контроль собственное тело.

♐ Стрелец

Стрельцы, иногда двери остаются закрытыми, сколько бы вы в них ни бились, а иногда — открываются без всяких дополнительных усилий. С вами может произойти то же самое. Но прежде придется приучить себя иначе смотреть на мир и видеть в нем положительные моменты, а не только минусы и негатив.

Космический совет: перед вами открываются новые возможности.

♑ Козерог

Козероги, пересмотрите свое отношение к деньгам. Вместо беспокойства о завтрашнем дне добавьте благодарность за все, что у вас уже есть.

Космический совет: доверьтесь своей интуиции.

♒ Водолей

Водолеи, в этом мире любовь и понимание побеждают зло. Поэтому к исправлению возникших сложностей нужно подходить именно с этой мыслью в голове. Если вторая сторона не хочет пока мириться, не ждите, будьте настойчивее.

Космический совет: пора первыми решать конфликты.

♊ Рыбы

Рыбы, изменения никогда не даются легко. Но они нужны, так что настройтесь на перемены, откройте новые стороны своей личности. Попробуйте понять, что конкретно вам нравится в ситуации после ее окончательного изменения.

Космический совет: поприветствуйте перемены в жизни.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

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