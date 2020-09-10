Катер разорвало после столкновения с баржей в Сургуте — видео последствий
В результате аварии погибли четыре человека, в том числе криминальный авторитет.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
В Сургуте выясняют обстоятельства трагедии на воде. Прогулочный катер на большой скорости врезался в пришвартованную баржу, груженую автомобилями. Четыре человека погибли. Еще четверо, в том числе трехлетний ребенок, серьезно ранены.
По предварительной информации, катер принадлежал известному криминальному авторитету Владимиру Зятькову. Он также оказался среди жертв трагедии. По факту столкновения баржи и катера на реке Черной было возбуждено уголовное дело.
ЧП произошло поздним вечером. Не исключено, что капитан мог не заметить препятствие в темноте.
Все подробности у Анны Калачевой. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru публиковал список погибших в результате ЧП.
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