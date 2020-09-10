Туз в рукаве: Кипр шантажирует ЕС в вопросе санкций против Белоруссии

Странам Европейского Союза не удалось договориться о введении санкций против высокопоставленных белорусских чиновников. ЕС не добился согласия всех 27 стран-участниц из-за позиции Кипра. Об этом сообщает RND.

Как уточняется, островное государство поставило Брюсселю ультиматум из-за действий Турции по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье, неподалеку от берегов Кипра. Как заявили его представили, оговорка против принятия ограничительных мер в отношении сторонников Александра Лукашенко исчезнет, если Евросоюз добавит в санкционный список семь турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа.

Чтобы добиться всеобщей поддержки санкций против белорусских чиновников, ЕС согласился ускорить работу по введению санкций в отношении Анкары. Однако пока переговоры по этому вопросу не проведены. По данным Bloomberg, соглашения по ограничительным мерам не будет достигнуто раньше следующей встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, которая пройдет 21 сентября.

7 сентября стало известно о том, что ЕС намерен ввести санкции против 31 высокопоставленного белорусского чиновника, включая министра внутренних дел страны Юрия Караева. Отмечается, что в список попадут представители избирательной комиссии, министерств внутренних дел, юстиции и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что США пригрозили санкциями против Минска из-за ситуации с Колесниковой.