ЕС примет 400 несовершеннолетних погорельцев из лагеря беженцев в Греции

Напряженной остается ситуация на греческом острове Лесбос. Там полностью сгорел лагерь беженцев. Мигранты устроили бунт и пытались прорваться в местный порт. Полиция применила слезоточивый газ. На территории острова объявлен режим ЧС. Туда направлены дополнительные подразделения спецназа.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились с рядом стран ЕС принять 400 несовершеннолетних погорельцев. Однако, как они распределятся по европейским странам неизвестно. К слову, Австрия уже ответила отказом.

За развитием ситуации следит Написат Щамхалова.

Разогнать беженцев удалось лишь слезоточивым газом, приказ полиция получила еще накануне — удержать мигрантов на острове любой ценой. После провалившейся попытки добраться до материка, сотни нелегалов пошли в сторону городов, но и там их ждал полицейский кордон.

Это кадры первого пожара. Крупнейший европейский лагерь для беженцев вспыхнул за считанные минуты. Его постояльцы едва успели покинуть временное жилье.

«У нас тут проблемы, большие проблемы».

«Смотрите, что тут творится, я понятия не имею. Там полыхает так уже два часа, огонь приближается и к нам», — говорит житель лагеря Ахмед.

Одна из основных версий — поджог. Причем подозревают именно живущих здесь же беженцев. Они уже не первый месяц жалуются на плохие условия. В рассчитанной на две с лишним тысячи человек «Мории» ютились почти 13 тысяч мигрантов. Греция для них — стала дверью в новую жизнь, которая захлопнулась. Коронавирус перекрыл им все границы и нелегалы застряли на острове. Их терпение лопнуло, когда коронавирус добрался до самого лагеря. Начались мятежи и поджоги. Этой ночью неизвестные спалили оставшиеся палатки, вынудив покинуть лагерь даже тех, кто делать этого не собирался.

Видя что творится на Лесбосе, сердобольные активисты в Берлине вышли на акцию протеста. Требуют от властей ФРГ вмешаться и забрать часть нелегалов в германию.

«Люди могут просто приехать сюда, чтобы жить нормальной жизнью. Вместо этого, они вынуждены пройти через ад. В Германии есть для них место, и мы выступаем против нашего министра внутренних дел, который блокирует все усилия и не дает принять этих людей», — поясняет член международного движения Seebruecke Мелани.

На Лесбосе скопилось огромное число беженцев после того, как в феврале этого года, разругавшись с евросоюзом Турция открыла границы и мигранты хлынули в сторону Греции. Этим очень недовольны в первую очередь простые греки. Они блокируют дороги и даже опрокидывают лодки с мигрантами.

«Мы не знаем, что произошло между Турцией и Грецией, но люди здесь спрашивают: Почему? И этот вопрос стоит задать политикам. Всему ЕС! Ответьте, за что?»

Ситуация очень похожа на ту, что была в 2015-м, когда караваны мигрантов шли через всю Европу в Германию и Францию. Греция сейчас — последний форпост Евросоюза и пока еще сдерживает беженцев. Но единая Европа помогать ей не торопится. Даже деньгами. Так что и сами греки не знают как долго они смогут или захотят сдерживать этот поток.