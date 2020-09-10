Ветеран ВВС США обнародовал рисунки F-35 с камуфляжем российских истребителей

Первые изображения американского истребителя F-35 в российском камуфляже появилась в сети. Их опубликовал на своей странице в Facebook ветеран ВВС США и художник Шон Хемптон. По словам автора, разработку дизайна самолетов ему заказали военные.

«Всегда гордился своей точностью и вниманием к деталям. В моих предыдущих работах над F-35 многолетней давности явно не хватало того и другого. В прошлом году наконец получил нужные детали и переделал схемы. Не сомневаюсь, что сегодня это самое точное исполнение. Официальная презентация состоится в следующем году», — написал Хемптон.

Художник представил восемь различных вариантов дизайна маскировки F-35. Для достоверности на крыльях истребителя он отразил даже красные звезды, которые использует авиация ВКС РФ.

На военные самолеты США наносят камуфляж российских истребителей для обучения пилотов на военных авиабаза. Во время тренировочных полетов такие образцы исполняют роль противника.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео перехвата иностранных самолетов-разведчиков над Балтикой.