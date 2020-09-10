Росприроднадзор подал иск к компании «Норникеля» на 147,7 миллиарда

|
Валентин Черников
53

Ведомство указало на вину НТЭК в причинении ущерба окружающей среде от разлива топлива в Норильске.

Росприроднадзор подал иск к компании «Норникеля» на 147,7 миллиарда

Фото: ТАСС / ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск в Арбитражный суд Красноярского края на АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», входящее в структуру предприятий «Норильского никеля». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Исковые требования составили 147,7 миллиарда рублей.

Такую сумму Росприроднадзор назначил после расчета ущерба водным объектам и почве, причиненного окружающей среде после ЧП в Норильске весной этого года. Ответственность за экологическую катастрофу ведомство целиком возложило на НТЭК, которой принадлежал повредившийся нефтяной резервуар.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Более 20 тысяч тонн нефтепродуктов попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. В зоне ЧП был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, который был снят только 19 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Норникель» может оспаривать оценку ущерба от ЧП.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
75.53
-0.54 89.30
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:33
Блогер Марина Boroda.Live — как из кассира в сети фастфуда стать владелицей кафе
16:18
Создатели вакцины «Спутник V» ответили на вопросы международного научного журнала
16:02
Родителям учеников предложили готовить обеды для школьных столовых
16:01
Тайфун «Хайшен» продолжает испытывать на прочность Дальний Восток
16:00
ЦСКА — «Спартак»: Чего ожидать от дерби всея Руси и где его смотреть?
15:55
Мужчина до смерти забил трехлетнего сына возлюбленной под Иркутском

Сейчас читают

Певица Наташа Королева заявила о крупной краже после ухода знакомых Глушко
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок