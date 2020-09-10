Росприроднадзор подал иск к компании «Норникеля» на 147,7 миллиарда

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск в Арбитражный суд Красноярского края на АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», входящее в структуру предприятий «Норильского никеля». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Исковые требования составили 147,7 миллиарда рублей.

Такую сумму Росприроднадзор назначил после расчета ущерба водным объектам и почве, причиненного окружающей среде после ЧП в Норильске весной этого года. Ответственность за экологическую катастрофу ведомство целиком возложило на НТЭК, которой принадлежал повредившийся нефтяной резервуар.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Более 20 тысяч тонн нефтепродуктов попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. В зоне ЧП был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, который был снят только 19 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Норникель» может оспаривать оценку ущерба от ЧП.