Девушка-блогер из Волгограда и ее бойфренд погибли в Китае

Волгоградка Дарья Канова разбилась на электроскутере вместе с возлюбленным в Китае. Об этом сообщает сайт KP.RU. Смертельное ДТП произошло 5 сентября на мосту «Эпоха» китайского города Хайкоу в южной провинции Хайнань.

Как уточняется, в транспортное средство молодых людей на большой скорости врезался легковой автомобиль. Водитель машины был сильно пьян. Дарья и ее бойфренд Исаак скончались до приезда скорой помощи.

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Виновник трагедии арестован. При этом в полиции отмечают, что движение на скутерах и мотоциклах на указанном мосту запрещено. Родственники погибшей делают все возможное, чтобы перевести ее тело в Россию.

Канова не дожила месяц до своего 30-летия. Девушка родилась и выросла в Волгограде. Два года назад она переселилась в Китай, где занималась бизнесом. За время проживания в Поднебесной Дарья приобрела популярность как инстаблогер. Таким образом она повторила судьбу блогера Насти Тропицель, которая погибла в феврале этого года на Бали. 18-летняя знаменитость разбилась на мотоцикле в момент катания с молодым человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о погибших российских блогерах, жизнь которых оборвалась из-за их деятельности или трагической случайности.