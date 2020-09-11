Власти Ливана назвали предварительную причину пожара в порту Бейрута

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Для локализации очага возгорания потребовалась помощь вертолетов ливанской армии.

Фото, видео: ТАСС / WAEL HAMZEH; 5-tv.ru

В порту Бейрута разгорелся новый пожар. За три километра от морской гавани был виден столб черного дыма. В огне - помещение с машинным маслом и покрышками - оно находится на территории порта. К тушению подключились военные. Вертолеты армии Ливана с воздуха оказали поддержку спасателям. Президент страны экстренно созвал Совет безопасности.

Чуть более месяца назад портовая зона Бейрута серьезно пострадала от серии мощных взрывов. Причиной стали почти три тонны аммиачной селитры, которые несколько лет хранились на складе. Погибли 170 человек, травмы получили шесть тысяч. Взрывной волной было уничтожено множество столичных зданий.

Исполняющий обязанности министра труда Ливана Мишель Наджар прокомментировал возможные причины пожара.

"По предварительным данным, причиной могло стать применение болгарки во время ремонтных работ, искры от которой привели к пожару", - отметил он. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спустя месяц в Бейруте на месте взрыва ищут выжившего.

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