Спустя месяц в Бейруте на месте взрыва ищут выжившего
Как бы это ни шокировало, но о том, что под завалами есть живой человек показала собака и специальное оборудование.
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Фото, видео: www.globallookpress / Marwan Naamani; 5-tv.ru
В Бейруте в эти минуты идет спасательная операция. Невероятно, но на месте рухнувшего дома ищут выжившего — спустя месяц после взрывов в городском порту!
Во время обхода собака спасателей дала знак, что под завалами есть живые люди. С помощью специальной аппаратуры под руинами зафиксировали слабый пульс. Сейчас спасатели пытаются добраться до места.
А в порту Бейрута солдаты обнаружили более четырех тонн взрывоопасной аммиачной селитры, о которой ранее ничего не было известно. Она находится в одном из ангаров. Сейчас главная задача — не допустить утечки и детонации. Это может привести к новой трагедии. Напомню месяц назад в Бейруте взорвалось почти три тысячи тонн опасного вещества. Более двухсот человек погибли.
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