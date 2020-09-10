История одного героя: Как пес спас школьницу от изнасилования?

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Полицейская собака вышла на след предполагаемого преступника, благодаря личным вещам девочки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Wilf

В Петербурге чествуют героическую собаку. Полицейский пес по кличке Волк Меркурий спас школьницу от изнасилования. Он нашел ее по запаху и привел полицейских в дом похитителя буквально за секунды до преступления. 

Мать пострадавшей девочки Елена с трудом сдерживает слезы, благодарит всех, кто этой ночью спас ее дочь от насильника: жителей, откликнувшихся на призыв в интернете, сотрудников 85 отдела полиции и верного пса по кличке Волк Меркурий. Собака вышла на след преступника благодаря личным вещам девочки.

Корреспондент Алексей Полторанин встретился с участниками этой истории. Подробнее смотрите в видеосюжете. 

 

 

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