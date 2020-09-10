Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за пост Захаровой

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Молодцова Анна
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Президент Сербии назвал инцидент с шуткой официального представителя МИД РФ «проходным и неважным».

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за пост Захаровой

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что российский лидер Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров извинились перед ним за пост Марии Захаровой.

Несколько дней назад официальный представитель МИД РФ разместила в Facebook публикацию, в которой иронично отозвалась о встрече Вучича и президента США Дональда Трампа. В частности, Захарова указала на тот факт, что глава Белого дома высокомерно ведет себя по отношению к сербскому коллеге, посадив его на большом отдалении от себя. Тем не менее, сторонники Вучича восприняли публикацию как личную обиду.

По словам сербского президента, он провел «отличный» телефонный разговор с Путиным и заявил, что считает ситуацию «проходной и неважной».

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой —Прим.ред.) это сделали оба. Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент» — заявил Вучич, чьи слова приводит РИА Новости.

То, что Путин извинился перед сербским лидером подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да. Это так», — ответил представитель Кремля на вопрос РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Сербии вызвал российского посла из-за шутки Захаровой.

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