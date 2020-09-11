В России запустят канал жалоб на организацию горячего питания в школах

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Нововведение позволит оперативно разрешить проблемы, с которыми столкнутся ученики и их родители.

Фото, видео: ТАСС / Донат Сорокин, 5-tv.ru

В Министерстве просвещения собираются запустить канал жалоб на организацию горячего питания в российских школах. Сервис появится на портале Госуслуг.

«И мы будем видеть все эти жалобы. Центр принятия решений будет замкнут на уровне субъекта. Запуск канала на Госуслугах даст министерству возможность чувствовать систему изнутри», — пояснил замдиректора департамента развития региональной инфраструктуры Минпросвещения РФ Андрей Родионов.

Программа бесплатного горячего питания в школах стартовала 2 сентября. Регионы активно подключились. За несколько дней, по данным Минпросвещения, число младшеклассников, которые начали питаться в школьных столовых, возросло на четверть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минпросвещения предложило сельским и частным школам организовать бесплатное горячее питание для учеников силами их родителей.

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