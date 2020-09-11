Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
Пластинка, представленная в сети, получила название «Королева Сансета».
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Провал белорусской революции и причем здесь Польша
Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Илья Питалев, 5-tv.ru
Очередной сюрприз приготовила самая загадочная и эпатажная певица российской рок-сцены Жанна Агузарова. Впервые за последние 30 лет выпустила сольный альбом. При этом никакой рекламы, гастрольных туров в его поддержку и интервью.
О новой пластинке «Королева Сансета» поклонники узнали, когда она уже появилась в сети. В ней 12 композиций, правда к разочарованию многих — все они давно известны. Песня, название которой послужило заглавием альбома, была написана еще в начале 2000-х годов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агузарова в скромном костюме впервые за долгое время вышла в свет ради «рыжего» из «Иванушек».
Читайте также
87%
-0.54 89.30
-0.27
Нашли ошибку?