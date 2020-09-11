Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет

Эфирная новость 59

Пластинка, представленная в сети, получила название «Королева Сансета».

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Илья Питалев, 5-tv.ru

Очередной сюрприз приготовила самая загадочная и эпатажная певица российской рок-сцены Жанна Агузарова. Впервые за последние 30 лет выпустила сольный альбом. При этом никакой рекламы, гастрольных туров в его поддержку и интервью.

О новой пластинке «Королева Сансета» поклонники узнали, когда она уже появилась в сети. В ней 12 композиций, правда к разочарованию многих — все они давно известны. Песня, название которой послужило заглавием альбома, была написана еще в начале 2000-х годов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агузарова в скромном костюме впервые за долгое время вышла в свет ради «рыжего» из «Иванушек». 

Читайте также

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.53
-0.54 89.30
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:17
В Польше опасаются появления «новой Российской империи»
10:14
Союз потребителей РФ хочет ввести в магазинах двойные ценники
9:57
Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
9:45
Радикалы устроили у офиса Зеленского митинг против инспекции в Донбассе
9:36
Видео момента мощного взрыва в Иордании, где погибли два человека
9:18
Жуткие кадры: Омская полиция проверяет обстоятельства зверского избиения малыша

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок