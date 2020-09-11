Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет

Очередной сюрприз приготовила самая загадочная и эпатажная певица российской рок-сцены Жанна Агузарова. Впервые за последние 30 лет выпустила сольный альбом. При этом никакой рекламы, гастрольных туров в его поддержку и интервью.

О новой пластинке «Королева Сансета» поклонники узнали, когда она уже появилась в сети. В ней 12 композиций, правда к разочарованию многих — все они давно известны. Песня, название которой послужило заглавием альбома, была написана еще в начале 2000-х годов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агузарова в скромном костюме впервые за долгое время вышла в свет ради «рыжего» из «Иванушек».