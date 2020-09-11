«Дядя, а вы дурак»: Валерия вступила в перепалку с хейтером после его слов о Долиной

Певица Валерия грубо ответила пользователю сети Instagram на слова о возрасте исполнительницы Ларисы Долиной. Диалог состоялся в комментариях поста с видео, которое супруга продюсера Иосифа Пригожина выложила в качестве поздравления с 65-летием своей подруги.

«Сегодня День рождения величайшей певицы современности Ларисы Долиной. От души поздравляю!» — написала она и разместила ролик с дуэтом на песню «Аэропорты».

Большинство ее подписчиков присоединились к поздравлениям Долиной и воспели талант обеих певиц. Но не все были столь единодушны.

«И сколько этой бабусе стукнуло?» — уточнил один из пользователей сети под видео.

Этого Валерия не стерпела и перешла на личности.

«Дядя, а вы дурак», — написала она.

Instagram @valeriya

Обиженную за Ларису Долину Валерию поддержали и другие подписчики. Они перешли к прямым оскорблениям комментатора и прошлись по его возрасту, личности и предпочтениям.

«Вы старый мешок. Вы хоть умеете петь как она?»;

«Все здесь такие умные просто слов нет»;

«Да он болван!»;

«Нет, не можете, тогда на себя бы посмотрели бы», — написали юзеры.

Валерия и вызвавший ее недовольство пользователь больше в дискуссии не вступали. Однако не только его выбрала в качестве своей мишени певица, защищая честь подруги. Еще один поздравительный комментарий вызвал ее недовольство.

«Громкие слова, конечно. В хорошую, да. А великую-гипербола. При жизни личности не говорят так. Ларису поздравляем, здоровья и упоения жизнью желаем!» — написали под постом.

«Говорю, как думаю», — отрезала Валерия, и на этом диалог завершился.

Instagram @valeriya

Певице Ларисе Долиной 10 сентября исполнилось 65 лет. Народную артистку РФ и автора хита «Погода в доме» поздравили с красивой датой многие отечественные знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал про празднование дня рождения Ларисы Долиной.