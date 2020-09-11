«Дядя, а вы дурак»: Валерия вступила в перепалку с хейтером после его слов о Долиной
Певица поздравила с 65-летием свою подругу и коллегу по отечественной эстраде, однако один из комментаторов решил задать неуместный вопрос.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певица Валерия грубо ответила пользователю сети Instagram на слова о возрасте исполнительницы Ларисы Долиной. Диалог состоялся в комментариях поста с видео, которое супруга продюсера Иосифа Пригожина выложила в качестве поздравления с 65-летием своей подруги.
«Сегодня День рождения величайшей певицы современности Ларисы Долиной. От души поздравляю!» — написала она и разместила ролик с дуэтом на песню «Аэропорты».
Большинство ее подписчиков присоединились к поздравлениям Долиной и воспели талант обеих певиц. Но не все были столь единодушны.
«И сколько этой бабусе стукнуло?» — уточнил один из пользователей сети под видео.
Этого Валерия не стерпела и перешла на личности.
«Дядя, а вы дурак», — написала она.
Обиженную за Ларису Долину Валерию поддержали и другие подписчики. Они перешли к прямым оскорблениям комментатора и прошлись по его возрасту, личности и предпочтениям.
«Вы старый мешок. Вы хоть умеете петь как она?»;
«Все здесь такие умные просто слов нет»;
«Да он болван!»;
«Нет, не можете, тогда на себя бы посмотрели бы», — написали юзеры.
Валерия и вызвавший ее недовольство пользователь больше в дискуссии не вступали. Однако не только его выбрала в качестве своей мишени певица, защищая честь подруги. Еще один поздравительный комментарий вызвал ее недовольство.
«Громкие слова, конечно. В хорошую, да. А великую-гипербола. При жизни личности не говорят так. Ларису поздравляем, здоровья и упоения жизнью желаем!» — написали под постом.
«Говорю, как думаю», — отрезала Валерия, и на этом диалог завершился.
Певице Ларисе Долиной 10 сентября исполнилось 65 лет. Народную артистку РФ и автора хита «Погода в доме» поздравили с красивой датой многие отечественные знаменитости.
Ранее 5-tv.ru писал про празднование дня рождения Ларисы Долиной.
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