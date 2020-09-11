«Дядя, а вы дурак»: Валерия вступила в перепалку с хейтером после его слов о Долиной

|
Анастасия Шадская
209

Певица поздравила с 65-летием свою подругу и коллегу по отечественной эстраде, однако один из комментаторов решил задать неуместный вопрос.

«Дядя, а вы дурак»: Валерия вступила в перепалку с хейтером после его слов о Долиной

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Валерия грубо ответила пользователю сети Instagram на слова о возрасте исполнительницы Ларисы Долиной. Диалог состоялся в комментариях поста с видео, которое супруга продюсера Иосифа Пригожина выложила в качестве поздравления с 65-летием своей подруги.

«Сегодня День рождения величайшей певицы современности Ларисы Долиной. От души поздравляю!» — написала она и разместила ролик с дуэтом на песню «Аэропорты».

Большинство ее подписчиков присоединились к поздравлениям Долиной и воспели талант обеих певиц. Но не все были столь единодушны.

«И сколько этой бабусе стукнуло?» — уточнил один из пользователей сети под видео.

Этого Валерия не стерпела и перешла на личности.

«Дядя, а вы дурак», — написала она.

Instagram @valeriya

Обиженную за Ларису Долину Валерию поддержали и другие подписчики. Они перешли к прямым оскорблениям комментатора и прошлись по его возрасту, личности и предпочтениям.

«Вы старый мешок. Вы хоть умеете петь как она?»;

«Все здесь такие умные просто слов нет»;

«Да он болван!»;

«Нет, не можете, тогда на себя бы посмотрели бы», — написали юзеры. 

Валерия и вызвавший ее недовольство пользователь больше в дискуссии не вступали. Однако не только его выбрала в качестве своей мишени певица, защищая честь подруги. Еще один поздравительный комментарий вызвал ее недовольство.

«Громкие слова, конечно. В хорошую, да. А великую-гипербола. При жизни личности не говорят так. Ларису поздравляем, здоровья и упоения жизнью желаем!» — написали под постом.

«Говорю, как думаю», — отрезала Валерия, и на этом диалог завершился.

Instagram @valeriya

Певице Ларисе Долиной 10 сентября исполнилось 65 лет. Народную артистку РФ и автора хита «Погода в доме» поздравили с красивой датой многие отечественные знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал про празднование дня рождения Ларисы Долиной.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.53
-0.54 89.30
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:17
В Польше опасаются появления «новой Российской империи»
10:14
Союз потребителей РФ хочет ввести в магазинах двойные ценники
9:57
Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
9:45
Радикалы устроили у офиса Зеленского митинг против инспекции в Донбассе
9:36
Видео момента мощного взрыва в Иордании, где погибли два человека
9:18
Жуткие кадры: Омская полиция проверяет обстоятельства зверского избиения малыша

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок