Сколько дней продлятся местные выборы в России

В российских регионах этим утром открылись избирательные участки. В стране проходят выборы различных уровней. В 18-ти субъектах напрямую выбирают главу или губернаторов, в пяти — депутатов Госдумы. Но основная масса — муниципальные выборы. Участки открылись ровно в восемь часов утра по местному времени.

«Участковый избирательный участок 213, ящики вскрыты, для проведения голосования готовы».

Голосование впервые продлится три дня, это сделали из-за требований безопасности. Пришедшим голосовать будут предлагать маски и перчатки, вход и выход — разные.

Там, где позволяют условия, участки открыли вне помещений. Также отдать свой голос можно дистанционно или попросить членов избирательной комиссии прийти домой, но только в пятницу и субботу. Как правило, это делают пожилые люди, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участки.

В общей сложности, по данным Центризбиркома, на выборы разного уровня было выдвинуто около 170 тысяч кандидатов, которые представляют 36 политических партий либо участвуют как самовыдвиженцы.