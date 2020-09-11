В Петербурге собака отгрызла женщине полголовы

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Анастасия Шадская
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Тело неизвестной было найдено в одной из квартир Красносельского района Северной столицы.

В Петербурге собака отгрызла женщине полголовы

Фото: www.globallookpress.com / Adam Lawrence

Собака отгрызла половину головы женщине. Труп, у которого буквально отсутствовала половина черепа, был найден сотрудниками полиции на улице Гарькавого в Петербурге. Смерть, вероятно, наступила несколько дней назад.

По словам представителей Управления МВД по Красносельскому району, вызов в полицию поступил вечером 10 сентября. Тело женщины было обнаружено в четырехкомнатной квартире, принадлежащей Сергею А. 1966 года рождения. Документов при погибшей не было. Сам владелец жилища находился там же в состоянии сильного алкогольного опьянения, правоохранителям он сообщил, что о смерти гостьи он не знал.

Мужчина отметил, что примерно неделю назад познакомился с некой Валерией, пригласил ее вместе выпить, и они провели за употреблением горячительных напитков четыре дня. После этого она ушла в другую комнату и оттуда не возвращалась. По словам мужчины, он не заходил в комнату, полагая, что женщина спит.

Предварительный осмотр тела медиками не показал признаков насильственной смерти. Вероятнее всего некормленый своим пьющим хозяином пес породы терьер от голода обгрыз голову гостье. Произошло это уже после смерти женщины. Официальная причина ее смерти пока не установлена, следствие продолжает работу.

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