Пять ударов о пол и стены: Соседка Соколова о зверствах историка накануне убийства Ещенко

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Алиса Маркова
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В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга зачитали очередные свидетельские показания.

Пять ударов о пол и стены: Соседка Соколова о зверствах историка накануне убийства Ещенко

Фото: ИЗВЕСТИЯ /Алексей Майшев

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Соседка историка Олега Соколова рассказала о крупной ссоре накануне убийства. В Октябрьском районном суде Петербурга сегодня зачитывают свидетельские показания. Женщина сообщила, что Соколов избил свою возлюбленную Анастасию Ещенко за то, что та собиралась куда-то уйти. По словам свидетельницы, конфликт продолжался около полутора часов. За это время она слышала пять ударов о пол и стены. Соседка уверена, что о детях историка речи не шло.

Ранее Олег Соколов утверждал, что Ещенко во время ссор постоянно оскорбляла его детей — и это в том числе послужило причиной убийства.

Громкое убийство в Петербурге произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Как считает следствие, преподаватель СПБГУ Олег Соколов застрелил у себя в доме сожительницу Анастасию Ещенко, а 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Историка выловили из реки Мойки, когда он пытался избавиться от отрубленных женских рук. Их нашли в рюкзаке доцента. Голова аспирантки была найдена в квартире историка.

Как писал ранее 5-tv.ru, в Петербурге задержали очередного предполагаемого расчленителя.

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