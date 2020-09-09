Пять ударов о пол и стены: Соседка Соколова о зверствах историка накануне убийства Ещенко
В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга зачитали очередные свидетельские показания.
Фото: ИЗВЕСТИЯ /Алексей Майшев
Соседка историка Олега Соколова рассказала о крупной ссоре накануне убийства. В Октябрьском районном суде Петербурга сегодня зачитывают свидетельские показания. Женщина сообщила, что Соколов избил свою возлюбленную Анастасию Ещенко за то, что та собиралась куда-то уйти. По словам свидетельницы, конфликт продолжался около полутора часов. За это время она слышала пять ударов о пол и стены. Соседка уверена, что о детях историка речи не шло.
Ранее Олег Соколов утверждал, что Ещенко во время ссор постоянно оскорбляла его детей — и это в том числе послужило причиной убийства.
Как писал ранее 5-tv.ru, в Петербурге задержали очередного предполагаемого расчленителя.
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