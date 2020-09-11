Назван ряд заболеваний, несовместимых с прививкой от коронавируса

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Софья Зуева
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Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России стартует по мере роста объемов производства вакцины. Но сделать укол препарата можно будет не всем.

Назван ряд заболеваний, несовместимых с прививкой от коронавируса

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тема:
Вакцина от COVID-19

Людям с некоторыми заболеваниями противопоказано прививаться от коронавирусной инфекции. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

При наличии раковых опухолей прибегать к вакцинации от COVID-19 не рекомендуется в первую очередь.

«Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание», — отметил медик.

Также прививку не стоит делать тем, кто страдает от системных заболеваний крови, различных аутоиммунных заболеваний и при красной волчанке.

Российские ученые первыми в мире зарегистрировали вакцину от коронавируса в середине августа. Первые партии препарата уже поступают в медицинские учреждения страны. В приобретении ампул заинтересованы несколько десятков стран, рассчитывая закупить несколько миллиардов доз.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что британская вакцина от коронавируса вызвала странные побочные эффекты. Испытание препарата было приостановлено.

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