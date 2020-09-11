Татьяна Лазарева рассказала о «жутком казусе международного масштаба» в Европе
Известная российская телеведущая и актриса едва не оказалась в испанской тюрьме.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @lazarevatut
Татьяну Лазареву, путешествующую сейчас по Европе, на днях чуть не арестовали на границе Франции и Испании. Об инциденте, который она назвала «жутким казусом международного масштаба» актриса и телеведущая рассказала на своей странице в Instagram. Лазарева возвращалась на машине из поездки во Францию в испанский город Памплона, когда ее остановили пограничники.
«Я вообще не очень поняла, кто и почему меня остановил, подумала — ну полицейские на дороге, сейчас мы как обычно поулыбаемся друг другу, и я дальше поеду. Но когда меня попросили показать документы, выяснилось, что я по ошибке взяла паспорт, по которому меня вообще в принципе в Европе нет, потому что виза у меня стоит в другом паспорте, который я оставила дома. Да я и этот-то взяла так, на всякий случай, честно говоря…» — рассказывает артистка.
По ее словам, пограничники «онемели от ужаса», один из них куда-то ушел с ее паспортом, а сама она тем временем стала размышлять, не стоит ли «резко дать по газам и уйти в Пиренеи». Оставшийся страж порядка объяснил ей, что по протоколу у нее должны конфисковать машину, а саму ее отправить в тюрьму, а потом экстрадировать в Россию.
«Он как-то и сам не очень верил в свои слова. По-моему, явно с ним такое было впервые — русская тетка без визы, в лесу, на границе двух нерусских государств», — описывает реакцию пограничников Лазарева.
Спасла путешественницу испаноговорящая подруга, до которой ей удалось дозвониться. Она поговорила с пограничниками и объяснила, что «эти русские звезды придурковатые», что «все у них через ****», что сама она с такой гостьей намучилась, и даже «немного всплакнула» в конце разговора. Благодаря такой характеристике пограничники молча вернули странной путешественнице телефон и отпустили.
«Они наверняка еще долго смотрели мне в след и думали: «Эх, бросить что ли все, поехать в Россию и стать звездой», — завершила свой рассказ Татьяна Лазарева.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru Лазарева была экстренно госпитализирована в Испании с нестерпимой болью.
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