Видео: Единая система ПВО стран СНГ прошла проверку на боеготовность

Эфирная новость 56

С аэродромов семи стран одновременно стартовали 60 военных самолетов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Объединенные силы противовоздушной обороны СНГ подняты по тревоге. С аэродромов семи стран одновременно стартовали 60 военных самолетов. В содружестве прошли совместные учения, летчики и силы ПВО тренируются вместе противостоять нарушителям государственных границ.

В тренировке задействованы тяжелые бомбардировщики Ту-22 и Ту-160; истребители и штурмовики последнего поколения. По легенде учений объединенные силы ПВО должны обнаружить и ликвидировать условного нарушителя; пресечь угон самолета; оказать поддержку экипажам воздушных судов, терпящих бедствие. Руководство маневрами осуществлялось из центра управления ВКС в Москве.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:30
Компания парней устроила поножовщину возле легендарного бара в Екатеринбурге
5:16
«Половинки одного целого»: Пелагея показала фото с дочкой в купальнике
4:56
Британский боксер Садик госпитализирован после боя с Чудиновым в Москве
4:48
Видео: Единая система ПВО стран СНГ прошла проверку на боеготовность
4:14
Депутат Госдумы прокомментировал идею бесплатного проезда в транспорте в РФ
3:50
Скандал по мотивам ужасов: Под Челябинском строят школу у скотомогильника

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок