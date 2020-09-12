Видео: Единая система ПВО стран СНГ прошла проверку на боеготовность
С аэродромов семи стран одновременно стартовали 60 военных самолетов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Объединенные силы противовоздушной обороны СНГ подняты по тревоге. С аэродромов семи стран одновременно стартовали 60 военных самолетов. В содружестве прошли совместные учения, летчики и силы ПВО тренируются вместе противостоять нарушителям государственных границ.
В тренировке задействованы тяжелые бомбардировщики Ту-22 и Ту-160; истребители и штурмовики последнего поколения. По легенде учений объединенные силы ПВО должны обнаружить и ликвидировать условного нарушителя; пресечь угон самолета; оказать поддержку экипажам воздушных судов, терпящих бедствие. Руководство маневрами осуществлялось из центра управления ВКС в Москве.
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