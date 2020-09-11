Александровской колонне 186 лет! Легенды об одной из главных достопримечательностей Петербурга

Ровно 186 лет назад, 11 сентября 1834 года в самом центре столицы Российской Империи Санкт-Петербурга собрались толпы горожан, желающих собственными глазами увидеть торжественное открытие почти 50-метрового памятника, посвященного победе России над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года.

Александровская колонна, благодаря поэтическому дару Пушкина получившая также название Александрийский столп, была воздвигнута архитектором Огюстом Монферраном по указу императора Николая I в память о «незабвенном брате» Александре I.

Общая высота сооружения — 47,5 метра. Сама колонна имеет высоту 25,6 метра, на ней стоит четырехметровая фигура ангела, держащая в руках крест, высотой почти шесть с половиной метров.

На церемонии открытия Александровской колонны присутствовали государь и члены царской семьи, весь дипломатический корпус и стотысячное войско. После торжественного богослужения, в котором приняли участие коленопреклоненные войска и сам император, на Дворцовой площади состоялся военный парад.

Почти сразу после появления в Санкт-Петербурге новой достопримечательности вокруг нее начали появляться и множится разного рода мифы и легенды. Несколько из них рассказал 5-tv.ru писатель-историк, исследователь петербургского городского фольклора Наум Синдаловский.

«Вообще говоря, Александрийский столп — это аналог Вандомской колонны в Париже. И рассказывают, что когда Александр вошел с русской армией в Париж и увидел на вершине Вандомской колонны фигуру Наполеона, он, обращаясь к своим сказал: „Мне бы не хотелось стоять на такой высоте“. Тем не менее, когда Николай I задумал поставить памятник Александру I на Дворцовой площади, первое, что пришло ему в голову, это поставить фигуру ангела с лицом Александра на вершине этой колонны. И будто бы он приказал скульптору придать ангелу лицо Александра, а змее, которую этот ангел попирает крестом, лицо Наполеона I», — пояснил историк.

Происходящие в стране события и технический прогресс менял содержание легенд об Александрийском столпе, но не частоту их появления. Так, во время так называемой перестройки, в 90-е годы прошлого века, однажды по радио было объявлено, что топливный кризис, который грозил парализовать страну, Санкт-Петербургу не страшен.

«Будто бы под нами находится немереное море нефти, и ближе всего к поверхности земли эта нефть подходит в районе Дворцовой площади. Об этом знали архитекторы прошлого, знал об этом и Монферран. Поэтому он поставил Александровскую колонну, не закрепив ее на фундаменте, она свободно находится, сохраняя равновесие, и при необходимости можно эту колонну поднять, и тогда фонтан нефти обеспечит Петербург, еще в то время Ленинград, нефтью», — рассказывает историк.

Одно но: новость эта появилась 1 апреля и оказалась розыгрышем. Зато прочно вошла в городской фольклор. Еще более поздняя легенда связана со свадебными традициями Санкт-Петербурга.

«Молодожены приходят на Дворцовую площадь и молодой человек берет на руки невесту и обходит вокруг Александрийского столпа. И сколько раз он обойдет с невестой на руках, столько детей у нее может родиться», — рассказал Наум Синдаловский.

Ранее 5-tv.ru показывал, как моют фигуру ангела, венчающую Александровскую колонну.