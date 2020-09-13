Видео: Мужчина застрелил кабаниху с детенышем в национальном парке под Калининградом

В национальном парке «Куршская коса», расположенном недалеко от Калининграда мужчина выстрелил в кабаниху с детенышами. Очевидцами пугающей сцены стали двое туристов, они же вызвали на место происшествия правоохранителей, сообщает «Клопс».

Инцидент произошел в поселке Морское. Злоумышленника, предположительно, причастного к расправе над зверями, удалось заснять на видео.

«Мы проехали вдоль частной территории, огороженной сеткой-рабицей. Я услышала сначала один выстрел и вскоре второй. Из-за кустов было не видно, кто стреляет. Мы поехали быстрее и увидели, как у дороги в траве собака рвет раненого кабаненка, который визжит. С огороженной территории вышел мужчина и отволок пса», — рассказала очевидец.

Туристы попытались поговорить с незнакомцем, учинившим расправу, но тот отмахнулся, сказав, что ничего такого не делает. Выйдя из машины, очевидцы обнаружили мертвого кабана довольно крупных размеров.

«Как мы поняли, мать убили одним выстрелом, а детеныша ранили, и собака его додавила», — рассказала женщина.

Убивший кабанов мужчина ушел в лес, позже полицейские нашли похожего по описанию охотника и изъяли у него ружье. Туши животных направили на экспертизу.

Директор парка Анатолий Калина назвал произошедшее вопиющим случаем. Подобного не случалось на «Куршской косе» с 2012 года.

«Ситуация из ряда вон! Мамке кабанихе было три-четыре года и поросенок этого года. Скорее всего, мама была с целым выводком — она же не ходит с одним детенышем, другие, видимо, убежали. Сейчас, благо, корм есть, малыши выживут», — сообщил представитель заповедника.

По факту произошедшего проводится проверка.

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