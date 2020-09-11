Андрей Разин предсказал миру голод, потрясения и смерти с ноября

Известный своими предсказаниями продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин опубликовал очередное пророчество на своей странице в Instagram. Он обещает миру тяжелые потрясения и смерти в самом ближайшем будущем, а подтолкнут планету к этой пропасти США и Китай, которые развяжут холодную войну.

«Все знают, что я всегда предсказываю правду. Считаю, что с ноября месяца этого года начнутся глобальные изменения в политической жизни нашей планеты, ознаменованные большими потрясениями, голодом и человеческими потерями. Одним из самых важных аспектов, характеризующих эти изменения, станут отношения США и Китая, которые фактически перейдут в фазу холодной войны», — написал Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

Он также не исключает эпохи застоя в европейских странах, а также усиления экономического неравенства и ухудшения климата.

«Кроме того, весьма вероятна технологическая революция. Так что время покажет», — заключил заслуженный артист Республики Крым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проклятии «Ласкового мая»: только за одну неделю в августе–сентябре Андрей Разин похоронил двух друзей-музыкантов. А всего за время существования «Ласкового мая» ушли из жизни восемь участников коллектива.