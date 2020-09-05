Проклятье «Ласкового мая» и «Фристайла»: Разин за неделю похоронил двух друзей

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин за неделю похоронил двух друзей. 29 августа пришла трагическая новость из Германии — на 48-м году жизни скончался бывший солист легендарной группы «Фристайл» Сергей Вязовский. В начале сентября умер вокалист «золотого состава» «Ласкового мая» 46-летний Александр Прико.

В 2015 году у Сергея Вязовского внезапно произошла остановка сердца. После коронарной смерти врачам удалось реанимировать музыканта, но в себя после повреждения клеток мозга он так и не пришел. На протяжении пяти лет экс-солист «Фристайла» пребывал в вегетативном состоянии.

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Александру Прико, который попал в больницу с коронавирусом, врачи диагностировали онкологическое заболевание. Эта новость стала для Андрея Разина и поклонников группы «Ласковый май» полной неожиданностью. Продюсер на фоне трагических известий невольно стал задумываться о некой закономерности.

«Двоих привез (из Оренбурга — Прим.ред.), двоих похоронил. Одного в 21 год (Игорь Игошин, экс-солист „золотого состава“ „Ласкового мая“ — Прим.ред.), второй не дожил до 47. Конечно, начинаешь думать о злом роке, когда из четырех человек „золотого состава“ двое умирают. Но я не хочу в это верить и буду говорить о печальном стечении обстоятельств», — цитирует Андрея Разина «Собеседник.ru».

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Продюсер «Ласкового мая» отметил, что на сегодняшний день в иной мир по тем или иным причинам ушли уже восемь участников коллектива.

Что касается группы «Фристайл», то буквально за четыре месяца до Сергея Вязовского после двух лет проведенных в коме из-за инсульта ушла из жизни солистка и сопродюсер коллектива Нина Кирсо. Исполнительница хита «Кораблик любви» предпочитала не рассказывать родным и коллегам о своем самочувствии. Певица не любила принимать таблетки и старалась лечиться народными средствами. В начале июня 2018 года у Нины Кирсо случился приступ, от которого она так и не смогла оправиться.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что родственники Печерниковой прогнали прессу и поклонников с церемонии прощания.